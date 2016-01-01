Haciz memurlarından ahlaksız teklif

Hollanda’da her geçen gün artan geçim sıkıntısı ile borç batağına saplananların sayısıda hızla artıyor.
Borçlarını zamanında ödeyemediği için evine haciz gelen dar gelirlilerin oldukça fazla olduğu Hollanda’da bazı haciz memurlarının yaptıkları tam rezalet, dedirtecek türden.
Çok sayıda haciz mağduru kadına çaresizliklerinden faydalanarak birlikte olma karşılığında borçlarını sildikleri iddia edilen haciz memurları gözaltına alındı.
Polis yetkilileri gözaltına alınan haciz memurları ve birlikte oldukları kadınlar hakkında bilgi vermezken olayın çok yönlü soruşturulduğu belirtildi.
Hollanda’nın Limburg eyaletinde meydana gelen olay bölgesel basında geniş yankı bulurken, bu tür olayların sadece Limburg eyaletinde değil, Hollanda’nın her yerinde olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Özellikle haciz borcundan dolayı memurlar tarafından seks kölesi haline getirilen kadın sayısının beklenenden fazla olması göz önüne alınıyor. Bu yüzden Eayalet polisi konu ile şikayetlerin bildirilmesi için bir e-posta adresi açarak, mağdurların bu adrese şikayetlerini bildirmesini istedi.
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