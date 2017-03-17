Hafta sonu hava sıcaklığı 25-30 arası değişecek

Hollanda’da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve gökgürültünün ardından haftasonu güneş kendini gösterecek.

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KNMİ tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde şiddetli yağış ve gökgürültüsü için sarı alarm verdi. Ancak gün içerisinde yağmur bulutlarının ülkenin doğusuna doğru ilerlemesiyle birlikte yağışların yer yer olacağı aktarıldı. Hava sıcaklığının CUma günü ortalama 20 derece olduğu tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları haftasonu için açıkladıkları hava tahminlerinde sıcaklığın bölgeye gçre değişim göstereceğini bildirdi. Limburg bölgesinde hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkabileceğini aktaran uzmanlar, sıcaklığın genel olarak ortalama 23-25 olacağını belirtti.

Pazar günü tekrar şiddetli yağış ve gökgürültüsü uyarısı yapılırken, önümüzdeki hafta hava sıcaklığının 20 derece ve yağışsız olacağı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU