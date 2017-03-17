Haftasonu hava sıcaklığı artacak

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Weerplaza’dan Diana Woei Cuma gününde havanın kapalı olacağını ancak Güney’den gelecek olan sıcak hava akımının haftasonu sıcaklığın ülke genelinde ortalama 20 derece olacağı tahmininde bulundu.

KNMİ de yaptığı açıklamada Salı gününe kadar hava sıcaklığının yükseleceğini ve daha sonra İrlanda üzerinde etkili olan Azeron fırtınasının Hollanda’yı da etkileyebileceğini bildirdi.

Önümüzdeki hafta Hollanda’nın güney bölgesinde okullar sonbahar tatiline giriyor. Hava sıcaklığının artacak olması en çok çocukları sevindirecek.

SONHABER.EU