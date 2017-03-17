Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Haftasonu hava sıcaklığı artacak

Buienradar meteoroloji uzmanı William Huizinga Hollanda’da haftasonu hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

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Haftasonu hava sıcaklığı artacak

Ülke genelinde serin ve yağmurlu bir havanın hakim olması Cumartesi sabahına kadar devam edeceğini belirten Huizinga, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 18-19 olacağını aktardı. Güneşin kendini göstereceği bu günde vatandaşların havanın tadını çıkarabilecekleri ifade edildi.

Pazar günü ise ülke genelinde hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olması beklenirken, Güney Doğu Bölgesinde 20 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU

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