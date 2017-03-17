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Hakkari’den acı haber: 8 şehit

Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

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Hakkari’den acı haber: 8 şehit

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nden yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6’sı asker, 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Çatışmada 5 PKK’lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

HAİNLER SİSLİ HAVADAN FAYDALANDI! 6 ASKER 2 KORUCU ŞEHİT OLDU

Bu sabaha karşı sisli havadan faydalanıp, Türkiye’ye sızmaya çalışan bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6’sı asker 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi. Çıkan çatışmada 5 PKK’lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtililirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede havanın sisli olduğu ve görüş uzaklığının yer yer 1 metreye kadar düştüğü belirtildi.

TSK’DAN AÇIKLAMA

TSK : Şemdinli’de 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit oldu. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

“02 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.”

Haber7/İHA

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