” Halk ile iç içe olacağım ”

Almanya’da Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Düsseldorf’a konsolos olarak atanan eşi Fatma T. Cebeci, görevelerine başladılar.
Türkıye’nin Essen Baskonsoloslugu’na atanan Sener Cebeci (41) ile Düsseldorf Baskonsoloslugu’na konsolos olarak atanan esi Fatma Tasan Cebeci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Dayanısma Günü’nde göreve basladılar. Türk diplomatlar için Almanya’nın her zaman özel bir ülke oldugunu dile getiren Cebeci, halk ile iç içe olacagını ifade etti.
Dogdugu Of’un Birlik Köyü’nden hiç kopmadıgını dile getiren 19 yıllık diplomat Sener Cebeci, “Bu göreve atandıgımı ögrendigimde, Essen ve Almanya ile ilgili uzun uzun arastırma yaptım. Ama hiçbir sey yerinde gelip, insanlarla temas etmenin yerini tutmuyor” diye konustu.
Dusanbe Büyükelçiligi’nde üçüncü katip, Londra Baskonsoloslugu’nda Muavin Konsolos ve Konsolos görevlerinde bulunan Sener Cebeci, Moskova Büyükelçiligi’nde Baskatip ve Müstesar olarak çalıstı. Cebeci, son olarak 1 Agustsos 2012 itibariyle Bulgaristan’da Filibe Baskonsolosu olarak görev yaptı.
Sabah.de
Hollanda'da eğitimde kredili burs sistemine karşı olan CU ve...
Hollanda'da dört aydır devam eden görüşmelerde parti liderle...
Hollanda'da uzun süre hasta kalmasının ardından, UWV'nin bu ...
Sıcak su içmenin faydalarını biliyor musunuz? Kilo vermeden,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de...
Hollanda'da KNMİ Çarşamba günü öğleden sonra ve bazı bölgele...
Hollanda'da bir aile hekimi yıllardır hastası olan kadına, '...
Almanya, Türkiye'nin iç işlerine karışabilmek için, çifte va...
Arap Yarımadası'nda tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Em...
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Suriye'de PYD'ye düzenle...