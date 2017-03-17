” Halk ile iç içe olacağım ”

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Türkıye’nin Essen Baskonsoloslugu’na atanan Sener Cebeci (41) ile Düsseldorf Baskonsoloslugu’na konsolos olarak atanan esi Fatma Tasan Cebeci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Dayanısma Günü’nde göreve basladılar. Türk diplomatlar için Almanya’nın her zaman özel bir ülke oldugunu dile getiren Cebeci, halk ile iç içe olacagını ifade etti.

Dogdugu Of’un Birlik Köyü’nden hiç kopmadıgını dile getiren 19 yıllık diplomat Sener Cebeci, “Bu göreve atandıgımı ögrendigimde, Essen ve Almanya ile ilgili uzun uzun arastırma yaptım. Ama hiçbir sey yerinde gelip, insanlarla temas etmenin yerini tutmuyor” diye konustu.

Dusanbe Büyükelçiligi’nde üçüncü katip, Londra Baskonsoloslugu’nda Muavin Konsolos ve Konsolos görevlerinde bulunan Sener Cebeci, Moskova Büyükelçiligi’nde Baskatip ve Müstesar olarak çalıstı. Cebeci, son olarak 1 Agustsos 2012 itibariyle Bulgaristan’da Filibe Baskonsolosu olarak görev yaptı.

Sabah.de