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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hamile kadın bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Hollanda’nın Utrecht bölgesinde bulunan Lopik kentinde yaşayan 34 yaşında hamile kadın evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının kurtarılamadığı ve bebeğin durumu ile ilgili bilgi verilmediği belirtildi.

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Hamile kadın bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Foto: RTL Nieuws

Emniyet tarafından verilen ilk bilgilere göre kadının partneri şüpheli olarak görülmesi nedeniyle olayın bir aile dramı olduğu düşünülüyor.

Kadının birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı yönünde açıklamalarda bulunan emniyet basın sözcüsü, hamile olan kadının evinin önünde saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık ekipleri tarafından tüm müdahalelere rağmen kadının kurtarılamadığı ancak kaç aylık olduğu bilinmeyen bebeğin sağlığı ile ilgili bilgi verilmediği aktarıldı.

Birinci şüpheli olarak görülen kadının partnerinin Lekdijk-Oost’da bulunan evine yapılan baskında adamın çoktan kaçtığı ve izini kaybettirdiği bildirildi.

Polis şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

SONHABER.EU

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