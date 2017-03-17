Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hande ilik bağışlarınızı bekliyor

Dortmund’da geçtigimiz agustos ayında kan kanseri teşhisi konulan 26 yaşındaki Hande Sar’ın sağlığına kavuşabilmesi için uygun ilik hala bulunamadı.

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Hande ilik bağışlarınızı bekliyor

Hastalığını ilk öğrendiğinde paniklediğini dile getiren Hande Sar, “Çünkü hayallerim ve hedeflerim vardı. Sonra kendimi toparladım. Artık yenmem gereken düşmanı iyi biliyorum” dedi.

TÜKÜRÜK TESTİ KAFİ
Kemoterapi ve ışın tedavisinin sürdüğünü anlatan Hande Sar, “Acil kök hücre bagısçısına ihtiyacım var. Sürekli iyimser kalmaya çalısıyorum. Çok kolay yapılacak bir tükürük testi ile hayat kurtarabilirsiniz. Genetik ikizimin bulunduğu haberini almak simdi benim en büyük hayalim” diye konustu.

Alman Kemik İliği Bankası DKMS sayfasından bilgi alınabilir.

Sabah.de

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