Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı ilk kongresini yaptı

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Kongrede divan başkanlığını Hollanda Türk Federasyon Genel Sekreteri Erim Uğurlu, üyeliklerini ise Hollanda Türk Federasyon Genel Muhasibi Sadettin Şimşek ve Schiedam Türk Kültür Derneği başkanı Ahmet Öneren yaptılar.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongre, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Harderwijk teşkilatının 1. kongresinde yürütme kurulu döneminin faaliyet ve muhasebe raporlarının okunması ve ibrası sonrası yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Ahmet Beyaztaş’ın başkanlığında oluşan yönetim kurulunda görev alanlar: Sezgin Yımaz, İsmail Özbunar, Rafet Şahan, İzzet Oğuz Ünal, Ahmet Yalçın, Erhan Özbunar, ve Bülent Yücel.

Teşekkür konuşmasını yapan başkan Ahmet Beyaztaş oba teşkilatı olarak başlamış oldukları görevlerini binalı bir teşkilata kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu çalışmada beraber görev yapmış olduğu arkadaşlarına teşekkür etti. Ahmet Beyaztaş yönetime yeni seçilen arkadaşları ile daha gayretli bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Hollanda Türk Federasyon Genel Muhasibi Sadettin Şimşek ise yapmış olduğu konuşmada Harderwijk Al Sancak teşkilatımızda hizmet eden bütün gönüldaşlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. Harderwijk teşkilatının çalışmalarını takdir ile takip ettiklerini dile getiren Şimşek yeni seçilen yönetime de başarılar diledi ve en kısa zamanda teşkilatımızın daha güçlenmesi için göreve seçilen bu genç yönetimin aileleri ile birlikte bütünleşerek daha başarılı çalışmalar yapacaklarına olan inancını bildirdi. Şimşek konuşmasını Hollanda’da yaşanan gelişmeler ve Federasyonumuzun çalışmaları hakkında bilgi verek sonlandırdı.