Hastaların doktorlara puan vermesi tepkilere yol açtı

Belçika doktorlar birliği hastaların doktorlar hakkında düşüncelerini ve yorumlarını paylaşması için açılan websitesine tepki gösterdi.
Het Nieuwsblad ve De Standaard gazetelerine konuşan Belçika doktorlar birliği, yeni açılan Wisdoc websitesinde hastaların doktorları puanlama ile değerlendirebilmesi ile düşüncelerini belirtebilecek olmasının doğru olmadığını ifade ederek tepki gösterdi.
Doktorlar birliği bu puanlama sisteminin insanları yanlış yönlendirebileceğini vurgulayarak, ” anlık değerlendirmeler ile doktorların uzmanlıkları sorgulanması doğru değil ” dedi.
Sitenin kurucuları ise tamamen ayri bir görüşte. Wisdoc kurucuları, sitede yer alan bilgilere göre vatandaşın daha hızlı bir yöntemle doğru uzmanın bulunmasını sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.
SONHABER.EU
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