Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahelesi canından etti

Hollanda’da Zuyderland hastanesinde güvenlik görevlilerinin müdahele ettiği 37 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi savcılığı harekete geçirdi.
Foto: Lex van Moorsel
Geleen’de bulunan hastanede Heerlen’dan olduğu belirtilen 37 yaşındaki erkek hastanın bilinçizde hastane koridorlarında dolaştığını farkeden güvenlik görevlilerinin, ” neden buradasın ” sorusunda agresif tavırlarla cevap vermesi sonucu müdahele ettikleri aktarıldı.
Güvenlik görevlilerinin aynı zamanda polisi çağırdığı ve polisin geldiği sırada adamın fenalık geçirdiği bildiriliyor.
Limburg yerel gazetelerine açıklamalarda bulunan Savcılık basın sözcüsü, adamın güvenlik güçlerinin müdahelesinin ardından hayatını kaybettiğini doğruladığı belirtiliyor. İki güvenlikçinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve bugün hayatını kaybeden hastaya otopsi yapılacağı bilgisi verildi.
Savcılığın yaptığı incelemede güvenlik görevlilerinin müdahelesinin ardından hastanın hayatını kaybetmesinde suçlu olup olmadıklarını araştırıyor.
SONHABER.EU
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