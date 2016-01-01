Hastanede onlarca hastada virüs tespit edildi

Hollanda’da bir hastanede onlarca hastada bulaşıcı virüs tespit edildiği bildirildi.
Heerlen kentinde bulunan Zuyderland Medisch Centrum hastanesinin akciüer bölümünde bulunan yaklaşık 20 hastada norovirüs tespit edildiği aktarıldı. Hastaneye yeni hastaların alımı durduruldu. Ziyaretçilerin de gelmesine izin verilmediği belirtildi.
Hastaların yanı sıra sekiz çalışanın da virüsü kaptığı ve çalışamadıkları bilgisi verildi. Bulaşıcı olan norovirüsün daha fazla yayılmaması için tedbir alındığı açıklandı.
SONHABER.EU
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