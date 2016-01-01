Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hastanede onlarca hastada virüs tespit edildi

Hollanda’da bir hastanede onlarca hastada bulaşıcı virüs tespit edildiği bildirildi.

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Hastanede onlarca hastada virüs tespit edildi

Heerlen kentinde bulunan Zuyderland Medisch Centrum hastanesinin akciüer bölümünde bulunan yaklaşık 20 hastada norovirüs tespit edildiği aktarıldı. Hastaneye yeni hastaların alımı durduruldu. Ziyaretçilerin de gelmesine izin verilmediği belirtildi.

Hastaların yanı sıra sekiz çalışanın da virüsü kaptığı ve çalışamadıkları bilgisi verildi. Bulaşıcı olan norovirüsün daha fazla yayılmaması için tedbir alındığı açıklandı.

SONHABER.EU

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