Hastanede perasetik asit sızıntısı paniğe neden oldu

Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan Alrijne hastanesinde zararlı bir maddenin yayılmasının ardından tedbir amaçlı bazı polikliniklerin kapalı olduğu belirtildi.
Hastanenin endoskopi bölümünde perasetik asit sızıntısı olması nedeniyle bu bölümün direk kapatıldığı ve ardından Nöroloji, Mide/Barsak ve Karaciğer polikliniklerinin de kullanıma kapatıldığı bildirildi.
Perasetik asitin endoskopi cihazı gereçlerinin temizlenmesi için çamaşır makinesinde kullanıldığı açıklandı.
Saat 12.00’dan önce asitin sızdığı polikliniklerde bulunan hastaların acil servise başvurmaları tavsiye edildi. Perasetik asitin göz, boğaz ve mukoz iritasyonunda sebep olabildiği aktarıldı.
SONHABER.EU
Bu yıl yine yaklaşık 2 milyon gurbetçi senelik izinlerini tü...
Alman gazetesi Junge Welt yazarı Nick Brauns, Alman hükümeti...
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ilişk...
Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan...
Alman Bild gazetesi, başkent Berlin’de intihar saldırısı yap...
Manchester'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin an...
Avrupa ile ABD arasında başlayan gerilimde köprüler atılıyor...
Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan Alrijne hastanesind...
T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Terör tehlikesine karsı tedbirleri artırma kararı alan AB, S...