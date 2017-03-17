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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hastanede perasetik asit sızıntısı paniğe neden oldu

Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan Alrijne hastanesinde zararlı bir maddenin yayılmasının ardından tedbir amaçlı bazı polikliniklerin kapalı olduğu belirtildi.

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Hastanede perasetik asit sızıntısı paniğe neden oldu

Hastanenin endoskopi bölümünde perasetik asit sızıntısı olması nedeniyle bu bölümün direk kapatıldığı ve ardından Nöroloji, Mide/Barsak ve Karaciğer polikliniklerinin de kullanıma kapatıldığı bildirildi.

Perasetik asitin endoskopi cihazı gereçlerinin temizlenmesi için çamaşır makinesinde kullanıldığı açıklandı.

Saat 12.00’dan önce asitin sızdığı polikliniklerde bulunan hastaların acil servise başvurmaları tavsiye edildi. Perasetik asitin göz, boğaz ve mukoz iritasyonunda sebep olabildiği aktarıldı.

SONHABER.EU

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