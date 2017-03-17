Hastanede yapılan hata Türk vatandaşını canından etti

Alınan bilgilere göre Hollanda’da çok basit bir müdahele için UMC Utrecht hastanesine giden 35 yaşındaki Kırşehirli Şükran Yıldız yapılan bir hata nedeniyle hayatını kaybetti.
Foto: © Marnix Schmidt
Son zamanlarda sürekli ölümle sonuçlanan tıbbi hatalarla gündeme gelen UMC Utrecht hastanesinde bu kez bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
AD gazetesinde yer alan bilgilerde 35 Yaşında olduğu belirtilen Şükran Yıldız’ın hastaneye küçük bir müdahele için gittiği ve narkoz aşamasında fazla sıvı verildiği nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.
Üç çocuk annesi Şükran Yıldız’ın hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Müfettişliği ve polisin olayı incelemeye aldığı ancak henüz suç olarak değerlendirmediği bilgisi verildi.
Şükran Yıldız’ın cenaze namazının bugün Utrecht’te HDV Eyüp Sultan Camisinde kılındığı ve Cumartesi günü memleketi Kırşehir’de defnedileceği bildirildi.
SONHABER.EU
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