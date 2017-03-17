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Hastanelerden ölüm sayısını azaltmak için çirkin oyun

Hollanda’da Akciğer hastalıkları uzmanı Sander de Hosson, hastanelerin ölüm sayılarını azaltmak için ölümü bekleyen bakıma muhtaç bazı hastaları başka yerlere naklettiğini açıkladı.

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Hastanelerden ölüm sayısını azaltmak için çirkin oyun

Prive foto

Assen kentinde Wilhelmina hastanesinde Akciğer hastalıkları doktoru olarak çalışan De Hosson, blog sitesinde yayımladığı yazı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yazıda hastanelerin kalitesi ve başarısının ölüm sayıları ile ölçülmesi nedeniyle hastanelerin sayıyı düşük tutabilmek için farklı oyunlara başvurduğunu belirtti.

Hastanelerin ölüm sayılarını düşürmek için genelde ölümü bekleyen bakıma muhtaç hastaları bakım evlerine naklettiğini belirten De Hosson, ” buna artık dur denmeli. Hastaların günleri sayılı bile olsa onlara ihtiyacı olan en iyi bakım ve tedavileri ancak hastanelerde verebiliriz. Sırf ölüm sayısını düşürmek için insanları kandırmak doğru değil” ifadelerine yer verdi.

Başından geçen bir olayı da anlatan De Hosson, tümörü başka organlarına da yayılmış olan bir kolon kanseri hastası olan 89 yaşındaki yaşlı kadın ile ilgili doktor asistanının söylediklerini duyduğuna yaşadığı şakınlığı gizleyemediğini belirtti. Yaşlı kadının sayılı günleri olduğunu söyleyen asistanın hastayı bakım evine nakletmek istediğini öğrenen De Hosson, yaşlı kadının hastanede kalmasını sağladığını açıkladı.

De Hosson’un yazdıkları çoğu meslektaşları tarafından da destek gördü. Doktor Sande de Hosson, bu duruma artık son verilmesi ve sağlıkta yaşananlarla ilgili devlet yetkililerinin harekete geçmesini istedi.

SONHABER.EU

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