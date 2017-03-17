‘ Havalimanına erken gidin uçağı kaçırmayın ‘

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Türk Hava Yolları’nın Amsterdam Müdürü Cengiz İnceosman, tüm personelinin hazır bulunduğu iftarda Hollanda Türk basın mensuplarıyla Rotterdam’da buluştu.

Rotterdam Köşk Restoran’da basın mensuplarını iftar proğramında ağırlayan İnceosman, THY’nin krize rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti.

İnceosman yaptığı kısa konuşmada THY’nı tercih eden yolculara teşekkür ederken basın aracılığı ile bir de ricada bulunarak, yoculardan uçakların kalkış saatlerinden en az iki saat önce Havaalanına gelmelerini istedi.

“Hava alanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle hangi hava yoluyla uçarsa uçsun, vatandaşlarımızın kalkış saatinden 2 saat önce gelerek işlemlerini yapmaları gerekiyor. Güvenlik kontrol noktalarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların uçağı kaçırdıklarına şahit oluyoruz. Bu yüzden sizden ricamız bu konuda basın olarak sizinde vatandaşlarımızı uyarmanızı rica ediyorum” dedi.

THY’nin krize rağmen dünya genelinde büyümeye devam ettiğini belirten İnceosman, “ Ramazan kampanyamız sizlerinde desteği ve haberleri ile başarı ile devam ediyor. Yaz dönemi olarak geçen senenin aynı dönemine ait rakamları yakaladık. Sonbaharda Hollanda’dan Türkiye’ye yeni projelerimiz,kampanyalarımız olacak. Bunu da sizler aracılığı ile yine bir araya gelerek duyuracağız. Amsterdam çıkışlı kargo pazarında payımızı oldukça artırdık” dedi.

Türkiye’nin tanıtımına önem verdiklerini vugulayan İnceosman Türkiye-Hollanda arasında yoğun talebi karşılamak için sefer sayısını artırmak yerine geniş gövdeli uçaklarla hizmet verdiklerini söyledi.

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