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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Havayolu şirketleri yasaları çiğniyor ”

Hollanda Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM havayolu şirketleri ve seyahat acentalarının bilet fiyatlarıyla ilgili yasaları çiğnediği gerekçesiyle uyarıldıklarını bildirdi.

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” Havayolu şirketleri yasaları çiğniyor ”

Seyahat kurumu ANVR’e uyarı bildirisi gönderen ACM, bilet fiyatlarında uygulanan yöntemin yanıltıcı ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.

De Telegraaf gazetesine açıklamalarda bulunan ACM basın sözcüsü, kuralların 2013 yılından bu yana yürürlüğe girdiğini ancak bir çok havayolu şirketi ve seyahat acentasının verilen cezalara rağmen kurallara uymadığını aktararak, ” artık haberimiz yoktu gibi bahanelerin arkasına sığınamayacaklar. Bilet almak isteyen kişilere en baştan biletin tam fiyatının verilmesi gerekiyorki, tüketici daha iyi kıyaslama yapabilsin ” ifadesini kullandı.

Sözcü, bilek fiyatlarının çok ucuzmuş gibi gösterilip satın alınmak istendiğinde rezervasyon ücreti, vergi ve servis ücreti gibi miktarların daha sonra gösterilmesini, ‘tüketiciyi kandırmak’ olarak değerlendirdi.

SONHABER.EU

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