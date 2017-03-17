HEMA’dan çocuk kıyafetlerine yeni düzenleme

Hema yaptığı duyuruda bu yılın sonunda artık çocuk kıyafetlerinde kız/erkek ayırımı yapılmayacağını açıkladı.

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Çocuk reyonunda giyim ürünlerinin bundan böyle kız veya erkek çocuğuna ait olduğu etiketlerde belirtilmeyecek. İngiliz firma John Lewis’in başlattığı bu uygulamayı Hema da yıl sonunda hayata geçirmeyi planlıyor.

Volkskrant’a açıklamalarda bulunan Hema yetkilileri, ” cool kız çocuğu giyim tarzına isteğin fazla olmasından dolayı böyle bir uygulama başlattık. Tabi mağazamızda yine pembe elbiseler de yerini alacaktır” dedi.

SONHABER.EU