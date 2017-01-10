Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hoek van Holland ile ilgili şikayetler artıyor

Hollanda’nın plajı ile ünlü Hoek van Holland kentinde şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.

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Hoek van Holland ile ilgili şikayetler artıyor

Pazartesi günü Hoek van Holland’da yayılan kokunun vatandaşı rahatsız ettiği bildirildi.RTV Rijnmond’ın haberine göre çevre denetleme kurumu DMCR yayılan koku ile ilgili inceleme başlattı.

Yapılan şikayetlerin artış göstererek 15’e ulaştığı bilgisi verildi. Kokunun lahana turşusu olduğu ve Europoort’da bulunan bir firmadan geldiği bildiriildi.

SONHABER.EU

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