Hollanda 2 aylık ömrün var dedi, Türkiye’de hayat buldu

Hollanda’da tedavisi imkansız denen ve ölüme terk edilen kanser hastası Yakup Aydemir, bir yakınının tavsiyesi ile kendini Prof. Dr. Ünal Aydın’a emanet etti ve organlarını saran tümörden kurtuldu.

A+A-

Hollandalı hekimlerin “İlaçla bir süre daha yaşarsın” diyerek gönderdiği 36 yaşındaki kanser hastası Yakup Aydemir, şifayı Almanya ve Belçika’da da aradı ancak kendisine umut verilmedi.

Türkiye’de mezar aramaya başlayan Aydemir, bir yakınının tavsiyesi ile kendini Türk doktoruna emanet etti ve organlarını saran tümörden kurtuldu. İHA’nın haberine göre; Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Hollanda’da yaşayan 36 yaşındaki Yakup Aydemir’e kısa süre önce ince bağırsak tümörü (nöroendokrin tümör) teşhisi konuldu. Tümörün riskli bir bölgede olmasını gerekçe gösterip ameliyat yapmayı reddeden Hollandalı hekimler, Aydemir’i “İlaçla bir süre daha yaşarsın” diyerek gönderdi.

Belçika ve Almanya’da da şifa arayan 2 çocuk babası Yakup Aydemir, benzer cevaplar alınca Türkiye’den kendine mezar yeri bakmaya başladı ama bir yandan da çare aramayı sürdürdü. Bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye’de cerrah araştırmaya başlayan Aydemir, internet üzerinden raporlarını gönderdiği İzmirli Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Avrupalı doktorların “Yapılamaz” dediği operasyonla tümöründen kurtulan; eşine, çocuklarına ve işine geri dönen Yakup Aydemir, “Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor. Türk doktorlar bu anlamda çok daha vicdanlı ve becerikli” dedi.

İHA