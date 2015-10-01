Hollanda 2017 Ramazan imsakiyeleri

27 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayının Hollanda imsakiyeleri 2017 listesi Hollanda Diyanet Vakfı tarafından yayımlandı. Belçika ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerin imsakiyeleri de haberimizde mevcuttur.