Hollanda 2017 Ramazan imsakiyeleri

27 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayının Hollanda imsakiyeleri 2017 listesi Hollanda Diyanet Vakfı tarafından yayımlandı. Belçika ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerin imsakiyeleri de haberimizde mevcuttur.
Bu gece Ramazan’ın ilk sahurunu yapacak olan vatandaşlarımız, Hollanda’da şehirlere göre hazırlanan 2017 imsakiyelerine HDV sitesinden indireniliyor. Hollanda Diyanet Vakfı’nın sitesinde yer alan listede vatandaşlar yaşadıkları illere göre imsak ve iftar saatlerini öğrenebilir.
Hollanda’da yaşayan Müslüman vatandaşlarımız 2017 Ramazan imsakiyesi için buraya tıklayabilir.
Almanya için imsakiye takvimi.
Belçika için imsakiye takvimi.
Avusturya için imsakiye takvimi.
Diğer ülkelerin imsakiye takvimi için yönlendirilen site üzerinden ülke seçerek ulaşabilirsiniz.
SONHABER.EU
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