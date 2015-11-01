Hollanda Adaleti’ne güven tam

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İlk duruşması 6 Aralık 2016 tarihinde Almelo Adliyesinde görülen duruşmada bilirkişi raporu hazırlanması ve incelenmesi için 3 Mart 2017 tarihine ertelemişti. Bugün görülen mahkemenin ikinci duruşmasında mahkemenin atadığı bilirkişi raporunun yanı sıra İlhan Aşkının kendi isteği ile Türkolog Armand Sağ’ a hazırlatılan raporda savunmanın içerisinde mahkeme heyetine sunulmuştu.

Savcı İddianamesinde İlhan Aşkını ayrımcılık ve toplumun (Ermeni) bir bölümünü hedef göstermek ve kin nefret oluşturmakla suçlayarak bunun Hollanda toplumunda rahatsızlık yaratacağını savundu. Özellikle de İlhan Aşkın’ın ‘Karabağ Ermeniye mezar olacak’ sözlerini neden kullandığını sordu. İlhan Aşkın savunmasında, ‘1992 yılından beri Birleşmiş Milletlerce de kabul edilen Azerbaycan’a ait olan Karabağ toprakları üzerinde bir şiddet ve zulüm devam edegelmektedir. Canı yanmış bir toplumun sözcüsü olarak dikkatleri orada yapılan zulme çekmek amacıyla yapılmış bir konuşmadır. Ben konuşmamda bir şiir de okumuştum. Konuşmamın sadece bir cümlelik bölümü alınmış ama diğer söylediklerim dikkate alınmamış. Konuşmamı tamamıyla inceleyecek olursanız konuşmamızda Karabağ’da her iki toplum için de huzurun sağlanmasını barışın gelmesini dilemişiz. Ama sanırım kasıtlı olarak toplumumuzun bir slogan haline getirdiği ‘Karabağ Ermeniye mezar olacak’ bölümünün alınmış olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan kabul edilemez. Konuşmamızdan sonra orada bulunan binlerce insan hiç bir taşkınlık ve şiddete meydan vermeden dağıldığına dikkat çeken Aşkın, Biz her iki toplum için de barış ve huzur istiyoruz. Tarih bizi haklı da çıkardı. 2016 yılı içerisinde gelişen olaylarda yüzlerce Ermeni hayatını kaybetti. Yani Karabağ Ermeniye mezar oldu. Keşke topraklarımızdan çekilselerdi de bunca insanın canı yanmasaydı’ şeklinde savunma yaptı.

İlhan Aşkın’ın Avukatı Peter Plasman ise yaptığı savunmada, ‘Müvekkilinin Ermeni toplumuyla kişisel bir sorun yaşamadığını böyle bir niyeti olsaydı bunu Karabağ sözleriyle sınırlandırmadan doğrudan bütün Ermenilere ölüm şeklinde de söyleyebileceğini ama İlhan Aşkının bütün sözlerine dikkat edilirse Karabağ ifadesinin devamlı tekrarlandığını bununda Karabağ’da yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla söylendiğini iddia ederek müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

Savcı İlhan Aşkın’a söylediği sözlerden dolayı pişmanlık duyup duymadığını sorduğunda İlhan Aşkın, ‘Hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyerek, Biz Karabağ’da yaşanan zülüm dikkat çekmek istedik. Bu zulüm o topraklarda halen devem ediyor. Orada böyle bir zulüm yaşanırken biz nasıl huzur bulabiliriz?’ dedi. Daha sonra savcı 2014 yılında gerçekleşen protesto ‘da yer alan mehteran takımını sordu. Bunun bir şiddet simgesi olup olamayacağını ve neden orada bulunduklarını sordu. İlhan Aşın, ‘Biz sünnet düğünlerimizde, bayramlarımızda ve hatta bazı eğlencelerimizde bile Mehteran Takımını getiririz. Bizim düğünlerimizde Ermeniler olmadığına göre neden bir şiddet unsuru olsun. Bu bir folklordur’ dedi.

Savcı İlhan Aşkın hakkında Hollanda toplumunda ayrımcılık ve toplumun (Ermeni) bir bölümünü hedef göstermek ve kin nefret oluşturmakla suçlayarak bunun kabul edilemez olduğunu dolayısıyla İlhan Aşkının Ceza hukukunun ilgili maddeleri uyarınca 80 saat kamu hizmeti yapma cezası ve şartlı olarak 2 hafta hapis cezası (Hapis yatmayacak ancak 2 yıl içerisinde bir suç işlediği takdirde 2 haftalık hapis cezasını da yatacak) ile cezalandırılmasını istedi.

Hakim kararı açıklamak için duruşmayı 17 Mart 2017 tarihine erteledi.

Duruşmayı izlemeye ve İlhan Aşkın’a destek vermek amacıyla duruşmayı takip edenler arasında , Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Devletlerinin Konsolosluk görevlileri, Türk Tarihçi Mehmet Tütüncü, Kütahya Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Dünya Azerbaycan Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Belçika Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Ayhan Demirci, Hollanda Anavatan Cemiyeti Başkanı Mayise Gündoğdu, Belfeld Azerbaycan Derneği Başkanı Tarena Tagiyeva, Sivas Platformu Başkanı İbrahim Çitili, Azerbaycandan şehit ailesi Seriye Müslümkızı, Almelo Belediyesi Encümen üyesi ve Liste Çete’nin Başkanı Uğur Çete ve çeşitli şehirlerden gelen çok sayıda Türk kökenli vatandaşlar katıldı.

Mahkeme sonunda İlhan Aşkın destek için gelen Türk kökenli vatandaşların ‘geçmiş olsun’ dileklerini kabul ederek verdikleri destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Duruşmayı çok sayıda Hollanda ve Türk medya organları da takip etti.