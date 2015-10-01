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Hollanda bu kadını konuşuyor !

Zaandam kentinde H&M mağazasında bir çocuğu mutlu etmek istedi Hollanda’nın gündemine oturdu.

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Hollanda bu kadını konuşuyor !

Foto: Facebook

Cindy Lukken ve 11 yaşındaki kızı Lara H&M’den yeni bir bikini almak için gittiler ancak küçük kız kabinde iki tulum daha denedikten sonra annesine her ikisini de almak istediğini belirttiği sırada adı Faika olduğu öğrenilen başörtülü bir kadının da anne kızı gözlemlediği aktarıldı.

Cindy kızı Lara’ya her iki tulumu da alamayacaklarını ikisinden birini seçmek zorunda olduğunu söylediğinde Faika’nın anneye ” size tuaf bir soru sorabilirmiyim ” demesi üzerine anne kızın önce çok şaşırdığı ve ” tabi sorabilirsiniz ” cevabını verdikten sonra daha önce hiç yaşamadıkları bir olaya şahit olduklarını ifade ettiler.

Hiç tanımadıkları bir kadın ” izin verirseniz tulumun birini kızınıza hediye olarak ben alayım. Çok yakıştı kendisine ” sorusunu yöneltmesinin ardından ilk kez yaşadıkları bu olay karşısında anne kızın çok mutlu olduğu ve Faika ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Bu bilgiler Cindy Lukken facebook sayfasında paylaşmasının ardından binlerce beğeni ve paylaşım alan mesajda kendilerine bu jesti yapan kadının kim olduğunu ve ona tanımak istediklerini yazarak sosyal medya kullanıcılarından kadının bulunması için yardım istediler.

RTL Nieuws’ın ulaştığı Faika yaptığı açıklamada, ” Çocuğuna istediğini alabilmek için yeterli maddi imkanın olmamasını çok iyi biliyorum. Ben sadece bir çocuğu mutlu etmek istedim” dedi.

Anne Cindy önümüzdeki hafta Faika’ya teşekkür için ziyarete gideceklerini belirtti.

SONHABER.EU

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