Hollanda: Çavuşoğlu yanlış bilgi veriyor

Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde atışmalar devam ediyor. Çavuşoğlu’nun Wilders iddialarını dışişleri bakanı Bert Koenders yalanladı.

A+A-

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda ile yaptığı görüşmelerin içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollandalı yetkililerin Wilders’ın oylarının artacağını belirterek seçimden sonra kampnayaların yapılmasını rica ettiğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamaya Hollanda’dan cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Bert Koenders konuyla ilgili, ” Türkiye’nın sözlü saldırıları artık canımızı sıkıyor. Bu şekilde dayatarak ülkemizde referandum kampanyalarını gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Hollanda’da Türk siyasilerinin referandum kampanyası yürütmesini uygun bulmuyoruz ” sözlerine yer verdi.

Koenders açıklamasında Çavuşoğlu’nun Wilders iddiasına da değinerek, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SONHABER.EU