Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda çocuk hakları konusunda sınıfta kaldı

Çocuk hakları konusunda Tunus ve Tayland’ın da gerisinde kalan Hollanda dünyada 15. Sıradaki ülke oldu. Araştırmada ailelerinden koparılan çocuklar gibi konuların ele alındığı bildiriliyor.

A+A-

Hollanda çocuk hakları konusunda sınıfta kaldı

Dünya çocuk hakları oraganizayonu tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan sıralamada Hollanda’nın 15. sırada yer alması dikkat çekti.

KidsRights-Index 2017 listesinde sıralama yapılırken, Hollanda hakkında Erasmus Üniversitesinin yaptığı araştırma sonuçları dikkate alındı. Tayland, Slovenya, Tunus gibi ülkelerde bile çocukların giderleri için Hollanda’dan daha fazla maddi harcama yapıldığı görülüyor.

Sıralamanın diğer kriterlerinden bazıları ise şöyle:, açlık sınırında yaşayan çocuklar, ailesinden alınıp çocuk esirgeme kurumuna ya da koruyucu aileye verilen çocuk sayısı, her hangi bir durumda çocukların düşüncelerinin sorulması, çocukların fikir beyan etmelerine şans tanınması başlıca kriterler arasında.

Listede bulunan 165 ülkenin verileri UNICEF ve Birleşmiş Millerler Çocuk Kakları Komisyonu tarafından da değerlendirilerek bazı ülkelerdeki olumsuzlukların düzeltilmesi için kaynak olarak kullanılacağı bildiriliyor.

©SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kreş çalışanı 6 aylık bebeği hastanelik etti Kreş çalışanı 6 aylık bebeği hastanelik ...

22 Yaşındaki bir kreş çalışanı 6 aylık bebeği dövdüğü ortaya çıktı. Annenin bebeğinde morluklar tespit etmesinin ardından bebeğin hasta...

HTKD ile erkek egemenliğine son! HTKD ile erkek egemenliğine son!

Hollanda Türk Kadınlar Derneği ( HTKD ) tarafından Hollanda’nın Dordrecht şehrinde Van der Valk otelinde düzenlenen konferans Türk kadı...

“ Hollanda’yı sevmiyorsanız burada işiniz ne ” “ Hollanda’yı sevmiyorsanız burada işini...

Hollanda Türk Kadınlar Derneği’nin ( HTKD ) Girişimci Kadınlar ve Ekonomi Konferansı'nda Hollanda’ya gelen ünlü İşadamı Yavuz Yüksel ko...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kreş çalışanı 6 aylık bebeği hastanelik etti Kreş çalışanı 6 aylık beb...

22 Yaşındaki bir kreş çalışanı 6 aylık bebeği dövdüğü ortaya...

Hollanda’da koalisyon görüşmeleri tıkandı Hollanda’da koalisy...

Hollanda'da 4 siyasi parti arasında 61 gündür süren koalisyo...

Hollanda çocuk hakları konusunda sınıfta kaldı Hollanda çocuk hakları ko...

Çocuk hakları konusunda Tunus ve Tayland’ın da gerisinde kal...

HTKD ile erkek egemenliğine son! HTKD ile erkek egemenliği...

Hollanda Türk Kadınlar Derneği ( HTKD ) tarafından Hollanda’...

“ Hollanda’yı sevmiyorsanız burada işiniz ne ” “ Hollanda’yı sevmiyorsan...

Hollanda Türk Kadınlar Derneği’nin ( HTKD ) Girişimci Kadınl...

Seçim sonuçları Merkel’in gücünü artırdı Seçim sonuçları Merkel...

Almanya'daki son 3 eyalet seçiminde Başbakan Merkel'in lider...

THY bagaj hakkı kararını değiştirdi THY bagaj hakkı kararını ...

THY’nin bir kaç hafta önce aldığı kararla bagaj hakkını “tek...

Polis: Rotterdam’a gelmeyin ! Polis: Rotterdam’a ...

Hollanda'da 18 yıl sonra Feyenoord'un şampiyon olması Rotter...

Avusturya’ya göçün 53. yılı Avusturya’ya göçün 53. yı...

TBMM İnsan Hakları İncleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğ...

Ödenek alanların Türkiye’de parası varsa… Ödenek alanların Türkiye’...

Hollanda, Almanya gibi ülkelerde yaşayan ve sosyal ödenek al...

VIDEO GALERİ