Hollanda çocuk hakları konusunda sınıfta kaldı

Çocuk hakları konusunda Tunus ve Tayland’ın da gerisinde kalan Hollanda dünyada 15. Sıradaki ülke oldu. Araştırmada ailelerinden koparılan çocuklar gibi konuların ele alındığı bildiriliyor.

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Dünya çocuk hakları oraganizayonu tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan sıralamada Hollanda’nın 15. sırada yer alması dikkat çekti.

KidsRights-Index 2017 listesinde sıralama yapılırken, Hollanda hakkında Erasmus Üniversitesinin yaptığı araştırma sonuçları dikkate alındı. Tayland, Slovenya, Tunus gibi ülkelerde bile çocukların giderleri için Hollanda’dan daha fazla maddi harcama yapıldığı görülüyor.

Sıralamanın diğer kriterlerinden bazıları ise şöyle:, açlık sınırında yaşayan çocuklar, ailesinden alınıp çocuk esirgeme kurumuna ya da koruyucu aileye verilen çocuk sayısı, her hangi bir durumda çocukların düşüncelerinin sorulması, çocukların fikir beyan etmelerine şans tanınması başlıca kriterler arasında.

Listede bulunan 165 ülkenin verileri UNICEF ve Birleşmiş Millerler Çocuk Kakları Komisyonu tarafından da değerlendirilerek bazı ülkelerdeki olumsuzlukların düzeltilmesi için kaynak olarak kullanılacağı bildiriliyor.

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