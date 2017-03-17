Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Hollanda diktatörleşiyor ‘

Yeni hükümetin eskisinden daha sert bir politika uygulayacağı beklenilen bir husustu. Ancak Buma’nın referandum gibi halkın isteğini açıkça ortaya koyan bir durumun hükümet tarafından kale alınmayacağını belirtmesi ‘ Hollanda diktatörleşiyor ‘ yorumlarına neden oldu.

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‘ Hollanda diktatörleşiyor ‘

Hollanda’da İstihbarat birimlerinin her vatandaşı takibe alabileceği telekulak yasası ile ilgili vatandaşların referandum yapılması için imza kampanyası başlattığı bildirilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan koalisyon hükümetinde yer alan CDA lideri Buma, ” şayet referandumdan telekulak yasası için hayır çıktığı takdirde sonucu kale alacağımızı düşünmüyorum” ifadesini kullanması tepkilere yol açtı.

Koalisyon ortaklarından D66 Lideri Pechtold meslektaşının yaptığı açıklamayı ‘talihsiz bir ifade’ olarak değerlendirdi.

Diğer siyasiler de ortada henüz sonuçlanmış bir referandum olmadığı ve şu an için konuşmanın çok erken olduğuna dikkat çekerek, telekulak yasasını desteklediklerini ancak referandumda hayır çıktığı takdirde üzerinde tartışılabileceğini belirtti.

Buma son açıklamasında söylediklerinin arkasında durduğunu söyledi. Buma bir gazetecinin, ‘ açıklamanız demokrasiye aykırı bir durum bunun hakkında ne diyeceksiniz ‘ sorusuna ise, ” Hollanda’nın güvenliğini herşeyin üzerinde tutuyoruz. Eğer güvenlik önlemleri almamız gerektiğine inanıyorsak ki bu konuda zaten koalisyon partileriyle hem fikiriz, yasanın yürürlüğe girmesine bir sakınca görmüyorum. Referandum sonuçları bizim için bir tavsiye niteliğinde buna uyup uymayacağına hükümet karar verir” dedi.

Referandum ile ilgili yapılan tartışmalar vatandaşlar tarafından da merakla takip ediliyor. Küçük bir kesim hükümeti haklı bulsa da vatandaşın çoğunluğu Hollanda’nın demokratik bir ülke olmaktan çıkıp diktatörlüğe doğru yol aldığına inanıyor.

SONHABER.EU

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