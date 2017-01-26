Hollanda genç memur arayışına girdi

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Son dönemlerde belediyelerin genç memur çalışmalarında artış yaşanmasına rağmen ortalama yaş sınırında düşüş yaşanmadığı belirtildi.

Yeni nesil memurların halk ile daha iç içe olduğu, iletişim kurmaktan çekinmediği ve daha sosyal davranışlarda bulunması belediyelerin halk arasında oluşturabilecek köprüde etkili olacağı düşünülüyor. Ancak ülke geneline bakıldığında belediyede memur olarak çalışanların sadece yüzde 10’u 35 yaşından genç olması belediyeleri harekete geçirdiği bildirildi.

Hollanda’da büyük şehir belediyelerinde memur olarak çalışanların yaşının ortalama 48,3 ve küçük belediyelerde ise 49,5 olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU