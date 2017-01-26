Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda genç memur arayışına girdi

Hollanda’da belediyede çalışacak genç memurların sayısının oldukça düşük olması belediyeleri harekete geçirdi.

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Hollanda genç memur arayışına girdi

Son dönemlerde belediyelerin genç memur çalışmalarında artış yaşanmasına rağmen ortalama yaş sınırında düşüş yaşanmadığı belirtildi.

Yeni nesil memurların halk ile daha iç içe olduğu, iletişim kurmaktan çekinmediği ve daha sosyal davranışlarda bulunması belediyelerin halk arasında oluşturabilecek köprüde etkili olacağı düşünülüyor. Ancak ülke geneline bakıldığında belediyede memur olarak çalışanların sadece yüzde 10’u 35 yaşından genç olması belediyeleri harekete geçirdiği bildirildi.

Hollanda’da büyük şehir belediyelerinde memur olarak çalışanların yaşının ortalama 48,3 ve küçük belediyelerde ise 49,5 olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU

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