Hollanda genç memur arayışına girdi

Hollanda’da belediyede çalışacak genç memurların sayısının oldukça düşük olması belediyeleri harekete geçirdi.
Son dönemlerde belediyelerin genç memur çalışmalarında artış yaşanmasına rağmen ortalama yaş sınırında düşüş yaşanmadığı belirtildi.
Yeni nesil memurların halk ile daha iç içe olduğu, iletişim kurmaktan çekinmediği ve daha sosyal davranışlarda bulunması belediyelerin halk arasında oluşturabilecek köprüde etkili olacağı düşünülüyor. Ancak ülke geneline bakıldığında belediyede memur olarak çalışanların sadece yüzde 10’u 35 yaşından genç olması belediyeleri harekete geçirdiği bildirildi.
Hollanda’da büyük şehir belediyelerinde memur olarak çalışanların yaşının ortalama 48,3 ve küçük belediyelerde ise 49,5 olduğu aktarıldı.
SONHABER.EU
Bebeklerin hasas tenine zarar vermemek için çoğu kişi öpmek ...
Hollanda'da belediyede çalışacak genç memurların sayısının o...
Yaptıkları çalışmalarla gönüllere taht kuran Hollanda Türk ...
Yeneroğlu: “AİHM’in karma yüzme dersi kararı entegrasyonu di...
Hollanda'da Eğitim Bakanlığı Devlet Sekreteri Sander Dekker'...
İlk kez Son Haber'in duyurduğu Semih ve Semir Davarcı’nın (...
Polis tarafaından teyit edilen bilgilere göre Hollanda'da bi...
Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesi Fas...
Avrupa’nın sayılı Turizm fuarlarından sayılan Utrecht Turi...
Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi, terör örgütü PKK'yı kas...