Hollanda hapishanelerini kiraya veriyor

Hollanda’da suç oranının düşmesi ve ülkede var olan hapishanlerde boşluk sorununu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda bazı boş hapishaneleri mültecilere açan Hollanda bir kısmını da Belçika ve Norveç’e yıllık kiraya veriyor.

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Hollanda’da birçok ülkenin sahip olmayı hayal ettiği bir problem yaşanıyor. Ülkedeki hapishaneleri dolduracak yeterli sayıda mahkum bulunmuyor. Belçika, İngiltere, İtalya, Amerika ve Venezuela gibi ülkelerde hapishaneler dolup taşarken Hollanda son üç yılda 19 hapishanesini kapatmak “zorunda kaldı.”

Ülkedeki suç oranının 20 yıldır azalması ve özellikle son dokuz yılda sürekli düşmesiyle varolan hapishanelerin doluluk oranı üçte bir boş. Bu duruma çözüm bulmaya çalışan yetkililer öncelikle bazı hapishaneleri mültecilerin kullanımına açtı.

Erasmus Üniversitesi’nin Hukuk bölümünde görev yapan Profesör Reve van Swaaningen Hollanda’da hafif uyuşturucuların ve fuhuşun yasal olması ülkedeki suç oranını düşürdüğüne dikkat çekerek, “Hollanda’da söz konusu düzen ve hukuk olduğunda oldukça kökleşmiş bir faydacılık ilkesi bulunuyor” açıklamasını yaptı. Hapishanelerin ıslah açısından pahalı bir yöntem olduğuna değinen Swaanigen, Amerika’da cezalandırma sisteminin ahlaki yargılar üzerinden işlediğini ama Hollanda’da ise etkili bir sistemin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.



MÜLTECİLERE EV, DİĞER ÜLKELERE KİRALIK HAPİSHANE

Ülkede bulunan 60 hapishanenin 19’u son üç yıl içerisinde kapatıldı. İlgili bakanlıkların yaptıkları araştırmalara göre gelecek yıllarda ülkede daha fazla hapishane kapatılacak. Ülkedeki De Koepel hapishanesi, çitler ve blokları ayıran duvarlar kaldırılarak mültecilerin kullanımına açıldı.

Hollanda’nın boş hapishaneleri değerlendirme konusundaki en farklı çözüm süreci ise iki yıl önce başladı. Hollanda önce Norveç ve Belçika’ya hapishanelerini kiralamaya başladı. Yıllık olarak kiralanan hapishaneler karşılığında Norveç’ten 27, Belçika’dan ise 30 milyon euro kira bedeli alacak.



DİJİTALLEŞME SUÇU AZALTIYOR

Suça bulaşmanın erken dönemi olarak adlandırılan 12-18 yaşındaki gençlerin evlerinde bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesinin onları sokaklardan uzak tutması ülkede suçun azalmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca elektronik kelepçe mahkumiyeti de hapishanelerin boşalmasına katkıda bulunuyor.

KAYNAK NTV