Hollanda Hükümetinden HOTİAD iftarına büyük ilgi

Daha önce kilise olan ve Türk işletmeci tarafından restorana dönştürülen Juliana Plaza’da CMO ve HOTİAD tarafından verilen iftar, dört büyük dinin temsilcilerini ve Hollanda Devlet yetkililerini buluşturdu.

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Alışıla gelmiş iftarlardan farklı olan ve katılımcıların büyük çoğunluğunun Hollandalı, Faslı ve değişik ülke insanların olması dikkat çekti.

Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) ve Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından verilen “Ulusal İftar”ın teması ise “ yoksulluk” olarak belirlendi.

Akşam ezanından bir saat kadar önce başlayan konuşmalarda, ilk olarak CMO Başkanı Raşit Bal davetlilere hitaben hoşgeldiniz konuşmasında bu iftarın asıl amacının birlikte yaşayan fakat birbirinden ayrılmaya, farklı gösterimeye çalışılan toplulukları buluşturup aralarında bağ oluşturmak olduğuna söyledi.

Bal, İslamofobiye karşı birlik, beraberlik ve hoşgörü vurgusu yaparak devam ettiği konuşmasında iki gün önce Londra’da bir camiye yapılan saldırıya değinerek, “Bu terör saldırısı bizi derinden yaraladı. Böyle bir saldırı Hollanda’daki camilere de yapılabilirdi. Maalesef saldırıya uğrayanlar Müslümanlar söz konusu olunca medya aynı ilgiyi göstermiyor” Dedi.

Saygı duymak yeterli değil

Seçkin davetliler arasında bulunan Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Jetta Klijnsma ise konuşmasında insanların birbirine sadece saygı duymasının yeterli olmadığını söyleyrek başladığı konuşmasında; “Saygı güzel bir şey ama birbirimize duyduğumuz ilgi birlik getirir. Bir devlet olmak ve bir dünyada yaşamak istiyorsanız farklı etnik kökenlerle bir araya gelerek tanışmamız lazım. İsteğimiz sadece birlikte yaşamak. Önemli olan sadece tanışmak değil. Eğer birlikte olursak farklı bir dünya kurabiliriz. Aklıselim davranıp kalbimizi sıcak tutmamız gerekir” sözleri alkışlarla karşılık buldu.

Daha sık bir araya gelmeliyiz

Programın son konuşmacısı ev sahiplerinden HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu Hollandalı Müslümanların Hollanda’nın geleceği için, ekomik, sanatsal, kültürel, eğitim başta olmak üzere bir çok alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Gürcüoğlu, konuşmasında, “ Saygı ve kabullenme için daha çok bir araya gelmemiz gerektiğine inanıyorum” diyerek davetlilere teması yoksullık olan bir iftar akşamına katıldıkları için teşekkür etti.

Kimler katıldı

Den Haag’da (Lahey ) Türklerin en yoğun olarak oturduğu semtte bulunan Juliana Plaza’da verilen iftar katılımcıların vizyonu, misyonu ve çok renkliliği açısından bir ilk oldu.

Beş değişik bakanlık müsteşarının yanınsıra Lahey Beldiyesi üst düzey yetkilileri, emniyet teşkilatı temsilcileri, Hollanda ordusuna mensup peronel ( resmi kıyafetleri ile ), 11 değişik ülke büyükelçisi, Müslüman, Hristiyan, Musevi dininin temsilcileri, çeşitli etnik kökene mesnsup STK temsilcileri, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, DENK Partisi Milletvekili Selçuk Öztürk dahil olmak üzere 120 kişinin 80’nin yabancı olmaması, “Kendin pişir kendin ye, Kendin söyle kendin dinle “ olmadı şeklinde yorumlandı.

İftar Prramına Hollanda Devlet Televizonları başta olmak üzere Hollanda basınının da yoğun ilgisi, basın mensuplarını özel röportaj için adete birbirleri ile yarıştıkları gözlemlenirken, program ile gecenin geç saatlerine kadar sohbet ve ikili görüşmelerle sürdü.

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