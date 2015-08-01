Hollanda konsolosluk binasına Türk bayrağı asıldı

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Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto eden vatandaşların, Beyoğlu’nda bulunan Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla sabah saatlerinde başkonsolosluk önüne gelen vatandaşlar, Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki göstererek çeşitli sloganlar atıyor.

Bu arada, konsolosluk binasının çatısındaki Hollanda bayrağının yerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. Türk bayrağının konsolosluk binası içerisindeki bir kişi tarafından asıldığı öğrenildi. Bayrağın dışarıdan bir müdahaleyle değiştirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat sonra söz konusu yere tekrar Hollanda bayrağının çekildiği gözlendi.