Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Hollanda ‘Kürdistanı’ desteklemeli ”

D66 Vekili Sjoerdsma Hollanda’nın İKBY’nin bağımsızlık mücadelesine destek vermesi gerektiğini savundu. Dışişleri Bakanı Koenders ise Hollanda’nın Kürtlere çok sempati duyduğunu ancak bölgenin daha fazla karışmaması için referandum sonucuna destek vermeyeceklerini belirtti.

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” Hollanda ‘Kürdistanı’ desteklemeli ”

Hollanda İKBY’nin bağımsızlık referandumuna karşı olduğunu belirtmişti. Hollanda’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin bu tutumundan rahatsız olan D66 Vekili Sjoerdsma, ” Kürtler DEAŞ ile mücadelede çok kayıp verdiler ve mültecilere kucak açtılar. Bunları göz önünde bulundurursak Hollanda’dan bağımsızlık için desteği hak ediyorlar ” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Koenders, bölgede istikrarın önemli olduğunu ve yeteri kadar karmaşık olan bir bölgede bağımsızlık tartışmalarına girmenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, ” Uluslararası siyasette zamanlama dikkate alınması gereken bir unsur ” dedi.

Hollanda basını ve çoğu Hollandalıların bağımsızlık ve Kürtlerin kendi devletini kurmasını desteklediği de açıkça görülüyor.

SONHABER.EU

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