Hollanda ‘ Kurtlar Vadisi Vatan ‘ filminden rahatsız oldu

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsünün ardından başta Hollanda, Almanya ve Belçika olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yetkililerin uyguladığı skandal yaklaşımlara bir yenisi daha eklendi.

‘ Kurtlar Vadisi Vatan ‘ filminde darbenin ele alınmasının Roterdam’da Türk toplumunda gerginliği yeniden tırmandıracağını ifade eden CDA Rotterdam fraksiyon başkanı Sven de Langen belediye’ye yazdığı mektupta filmin amacının Erdoğan’a hizmet etmek olduğunu iddia ederek filmin gösterime girmeden 28 Eylül tarihinde tartışılması gerektiğini savundu.

De Langen, filmin fragmanından yola çıkarak Türkiye’nin darbeyi FETÖ’nün gerçekleştirdiğini bu film ile daha büyük kesime ulaştırarak Hollanda’ya dışarıdan müdahele etmeye çalışabileceğini ve bunun engellenmesini istedi.

Film olmasına rağmen içeriğinin detaylı bir şekilde dikkate alınmasını söyleyen De Langen, uzun süredir Rotterdam kentinde Türk toplumundaki gerginliğin giderilmesi için büyük çaba sarfedildiğini ve bu film ile yeniden alevlenmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

De Langen’in bu inisyatifine Hollandalılar bile tepki göstererek, ” Hollanda gibi özgür bir ülkede filmlere sansür mü getireceğiz ” ifadelerine yer verdi.

CDA'er @SvendeLangen wil debat in commissie over mogelijke gevolgen van Turkse film @KurtlarVadisi_ voor Turkse spanningen in Rotterdam pic.twitter.com/Vr599hUrs9

— CDA Rotterdam (@CDARotterdam) 23 september 2017