Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda mahkemesinden ” Türklere ayrımcılık yapılıyor ” kararı

Hollanda’da belediyenin sadece ödenek alan Türklerin, yurtdışındaki (Türkiye) mal varlıklarını incelemesiyle ilgili mahkeme ayrımcılık yapıldığına karar verdi.

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Hollanda mahkemesinden ” Türklere ayrımcılık yapılıyor ” kararı

Ödeneklerle ilgili en yüksek yargı kurumu olan Merkez ve Temyiz Mahkemesi, Almelo belediyesinin sadece ödenek alan Türklerin yurtdışındaki mal varlıklarını incelemesini ayrımcılık olarak değerlendirdi. Daha önce Overijssel mahkemesinin aldığı kararı bozan Merkez ve Temyiz Mahkemesi, riskli bulunan profillerin oluşturulmasında sakınca olmadığını, ancak bu durumda sadece Türk kökenli vatandaşlara uygulandığı için ayrımcılık olduğuna karar verdi.

Belediyenin, ödenek alan 238 kişiye kendisinin veya anne babalarının Türk vatandaşlığı bulunması nedeniyle inceleme başlattı. Bu kişilerden 66’sı Türk 172’si de Hollanda vatandaşlığına sahip olduğu belirtiliyor. İncelemeye alınan kişilerden 20’sinin Türkiye’deki mal varlıklarının araştırıldığı bildiriliyor. Sadece Türk vatandaşlarına uygulanan bu sözde thema kontrolleri ‘ayrımcılık’ olarak görüldü.

Almelo belediyesinin komik savunmasında kentte çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı ve Türkiye’de inceleme yapılmasının kolay olması nedeniyle böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirtmesine Mahkemeden, ” Almelo’da yeteri kadar başka Milletlerden vatandaşlar da yaşıyor ve kolaylık nedeniyle inceleme yapılması geçerli bir sebep değildir ” cevabı geldi.

SONHABER.EU

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