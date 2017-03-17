Hollanda meclisi önünde Srebrenitsa kurbanları anıldı

1995 Yılında Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa soykırımında 12 bin silahsız,çocuk, yaşlı,kadın Bosnalı’nın katledilmesinin 22. yılında Hollanda meclisi önünde anma proğramı düzenlendi.
Hollanda’da 2 yıldır Savunma Bakanlığı’nda 11 Temmuz tarihinde bayraklar yarıya indiriliyor. BM kontrolündeki bölgede Sırp kasapların yaptığı katliam esnasında BM barış gücünde Hollanda askerleri de görev yapıyordu. Bu yüzden Hollanda 22 yıldır bu soykırıma göz yummakla suçlanıyor.
Meclis önündeki anma proğramında DENK Partisinden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk gibi isimlerin de yer aldığı aktarılırken, orada bulunanların gözyaşlarına hakim olamadıkları dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Lahey Mahkemesi Hollanda devletinin soykırımdan kısmen sorumlu olduğuna karar vermişti.
SONHABER.EU
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