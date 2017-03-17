Hollanda meclisi önünde Srebrenitsa kurbanları anıldı

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Hollanda’da 2 yıldır Savunma Bakanlığı’nda 11 Temmuz tarihinde bayraklar yarıya indiriliyor. BM kontrolündeki bölgede Sırp kasapların yaptığı katliam esnasında BM barış gücünde Hollanda askerleri de görev yapıyordu. Bu yüzden Hollanda 22 yıldır bu soykırıma göz yummakla suçlanıyor.

Meclis önündeki anma proğramında DENK Partisinden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk gibi isimlerin de yer aldığı aktarılırken, orada bulunanların gözyaşlarına hakim olamadıkları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Lahey Mahkemesi Hollanda devletinin soykırımdan kısmen sorumlu olduğuna karar vermişti.

SONHABER.EU