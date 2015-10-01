Hollanda meclisi önünde şüpheli şahıs vuruldu

Hollanda meclisinin bulunduğu Den Haag Binnenhof’ta şüpheli davranışlarda bulunan bir kişi polis tarafından vuruldu.

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Foto: Regio15.nl

Mecliste giriş çıkışlar kapatılırken, Binnehof meydanı şeritlerle çevrildi. Alınan bilgilere göre şüpheli davranışlarda bulunup bağırdığı ileri sürülen kişiye önce soyunması emredildi ardından giyinirken tekrar agresif tavırlar sergilemeye başladığı sırada polis tarafından vuruldu.

Meclisin ana girişinde gözaltına alınan adamın orada ne amaçla bulunduğu ve kimliği hakkında henüz bildi verilmedi. Kraliyet Askeri polisinin de operasyona katıldığı olayda adamın üzerinden çıkan eşyaların bomba imha ekibi tarafından incelendiği açıklandı.

Yaralı olduğu bildirilen kişinin neresinden yaralandığı ve durumu hakkına net bir bilgi olmadığı bilgisi verildi.

Olayın Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldiği aktarıldı.

SONHABER.EU