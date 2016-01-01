Hollanda meclisi önünde vurulan kişinin akibeti

Hollanda’da Perşembe günü meclisin bulunduğu Binnenhof’ta polis ve kraliyet askeri polislerini harekete geçiren kişi ile ilgili yeni gelişmeler aktarıldı.

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Foto: Regio15.nl

Den Haaglı 59 yaşındaki bir adam dün meclis önünde şüpheli davranışlarda bulunmasının ardından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Üzerimde bomba olduğunu belirten kişinin gözaltı süresinin devam ettiği bildirildi.

Savcılık basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, adamın akibetinin önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceği belirtildi. Sözcü, ceza alıp almayacağı konusunda bilginin önümüzdeki günlerde karara bağlanacağını duyurdu.

Polis sözcüsü adamın aldığı ödenek ile ilgili öfkeli olduğu ancak sebebinin bilinmediğini açıklamıştı. Yapılan incelemeler sonucu patlayıcı maddeye rastlanmadığı da daha önce polis tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.

SONHABER.EU