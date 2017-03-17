Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket

Hollanda’nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şüpheli paket bulunması nedeniyle bölgenin kısa süreliğine tahliye edildiği bildirildi.

A+A-

Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket

Meclis yakınında bulunan bir meydanda şüpheli paket tespit edilmesinin ardından meydanın kapatıldığını bildiren polis, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucuna göre sahte alarm olduğunu belirtti.

Meydanın kısa süreliğine kapatıldıktan sonra tekrar açıldığını aktaran polis, Temsilciler Meclisinin tahliye edilmediğini bildirdi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti Hollanda’dan Türk aile ile gümrük ...

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan S. ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında ‘arama’ ta...

Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat ! Kapıkule’de yardım ve satış yapanl...

Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır kapısı çıkışındaki pankartla yardım toplayan ve satış yapmak isteyenlere karş...

NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etekinliği ile ilgili Türk gençleriyle röportaj yap...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’ya Benelux’ın en büyük korku evi açılıyor Hollanda’ya Benelux...

Hollanda'nın Utrecht kentine Benelux'ın en büyük korku evi (...

Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti Hollanda’dan Türk a...

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan...

Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat ! Kapıkule’de yardım ...

Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır ka...

Hollanda’da Avrupa Futbol Şampiyonası’na terör tehdidi Hollanda’da Avrupa ...

Hollanda'nın ev sahipliğini üstlendiği Avrupa Kadınlar Futbo...

Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket Hollanda meclisi yakınınd...

Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şü...

Maaşlarda kesinti yapan Uitzendbureau’lara ceza Maaşlarda kesinti yapan U...

Hollanda'da çalışanların maaşlarında kesinti yaptıkları veya...

NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri NRC gazetesini trolleyen ...

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokra...

Hollanda’da ağır işlerde çalışanlar emeklilik yaşına ulaşamıyor Hollanda’da ağır iş...

Emeklilik yaşı 67 olan Hollanda'da aşır işlerde çalışan kişi...

Hollanda’da şiddetli yağışlar kuraklığı önledi Hollanda’da şiddetl...

Meteoroloji uzmanları normal şartlarda Temmuz ayında iki haf...

Atmaca: Kahpede şer, Oğuzlarda er bitmez! Atmaca: Kahpede şer, Oğuz...

Avrupalı Türkler tarafından ülke ülke düzenlenen 15 Temmuz...

VIDEO GALERİ