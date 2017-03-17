Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket

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Meclis yakınında bulunan bir meydanda şüpheli paket tespit edilmesinin ardından meydanın kapatıldığını bildiren polis, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucuna göre sahte alarm olduğunu belirtti.

Meydanın kısa süreliğine kapatıldıktan sonra tekrar açıldığını aktaran polis, Temsilciler Meclisinin tahliye edilmediğini bildirdi.

SONHABER.EU