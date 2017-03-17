Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket

Hollanda’nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şüpheli paket bulunması nedeniyle bölgenin kısa süreliğine tahliye edildiği bildirildi.
Meclis yakınında bulunan bir meydanda şüpheli paket tespit edilmesinin ardından meydanın kapatıldığını bildiren polis, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucuna göre sahte alarm olduğunu belirtti.
Meydanın kısa süreliğine kapatıldıktan sonra tekrar açıldığını aktaran polis, Temsilciler Meclisinin tahliye edilmediğini bildirdi.
SONHABER.EU
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