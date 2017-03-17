Hollanda misafirperverliğe çok uzak

GfK tarafından yapılan bir araştırmada Hollanda, misafirperver olmayan ülkeler arasında ilk üçe girdi.

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GfK’nın araştırma sonuçlarına göre Hollanda’da günlük veya haftalık misafir oranı yüzde 5. Misafirliğie bakış açısının kadın ve erkekler arasında farketmediği belirtilirken, 1 ayda Hollandalıların yüzde 12’si misafir ağırlıyor. Yüzde 83’ü ya hiç misafir ağırlamıyor ya da çok uzun aralıklarda bunu gerçekleştiriyor.

17 Ülkede 15 yaş üzeri 22 bin katılımcı ile gerçekleşen online araştırmada batı Avrupa’nın misafir ağırlamakta gerilerde kaldığı görülüyor. Araştırmaya katılan ülkeler, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Rusya, Güney Kore, İspanya, İngiltere ve ABD olarak açıklandı.

Meksikalıların yüzde 42’si ve Arjantinlilerin yüzde 39’u misafirperver olduğu aktarılıyor. Güney Kore ve Japonya’da ise misafir pek sevilmiyor.

Yayımlanan raporda verilen rakamlara göre Hollanda misafirperver olmayan ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

SONHABER.EU