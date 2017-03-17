Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘Hollanda Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasına duyarsız’

Hollanda’da, Türklerin kurduğu Denk Partisinin, AB Temel Haklar Ajansının (FRA) Müslümanlara yapılan ayrımcılık ile alakalı yaptığı anket sonucunun parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.

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‘Hollanda Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasına duyarsız’

FRA’nın “Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en çok Hollanda’da Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığına” yönelik tespitlerinin parlamentoda tartışılması için Denk Partisinin verdiği teklif kabul edilmedi.

Denk Partisinin lideri Tunahan Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda parlamentosunun kendisini sorgulamaktan kaçtığını ve geçiştirme siyaseti uyguladığını söyledi.

Kuzu, “Başka bir ülkede insan hakları çiğnendiği zaman saatlerce tartışıp eleştiride bulunan Hollanda parlamentosu kendisi söz konusu olunca susmayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Parlamentonun FRA’nın anketini sadece hükümetin mektup ile değerlendirmesini yeterli bulduklarını belirten Kuzu, “AB’nin bir kurumu tarafından yapılan bu araştırmanın sonucunda çıkan Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmasını tartışmaktan çekiniyorlar. Değerlendirme mektubunu da daha henüz kurulmayan yeni hükümetin yapmasını istiyorlar.” diye konuştu.

FRA’nın, Müslüman göçmenler ve onların AB ülkelerinde doğan çocuklarının yaşadıklarını araştıran bir anketinde Müslümanların büyük çoğunluğunun giderek artan ayrımcılığa ve tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Ankete göre Müslümanlar, AB ülkelerinde en çok Hollanda’da ayrımcılığa maruz kalıyor.

AA

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