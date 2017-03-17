Hollanda parlamentosundan çirkin açıklama

Son on günü ülkedeki Türkler'e ve Romanlar'a karşı yapılan protestolarla geçiren Bulgaristan'da olaylar dinmiyor....

Hollanda da dahil bir çok vatandaşın mağdur edildiği Tatilfırsatı.de sahibi yaptığı açıklamada alınan ücretlerin iade edileceğini duyur...