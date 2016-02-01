Hollanda polisi sınıfta kaldı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde götürüldüğü hastanede polislerden kaçmayı başaran 24 yaşındaki Elias Adahchour’dan hala haber yok. Cezaevi kaçkını cinayete teşebbüsten tutuklanmıştı.
Cinayete teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan 24 yaşındaki Elias Adahchour Çarşamba günü Rotterdam’da bulunan Sint Franciscus hastanesinde sağlık kontrolü yapılırken kaçmayı başarmıştı. Polis heryerde zanlıyı ararken, Elias’ın saatlerce hastanede kendini gizlediği ortaya çıktı.
Polisin gerçekleşen kaçma olayını incelemesinin ardından Elias’ın saatlerce hastanede gizlenip daha sonra şehir merkezine doğru yol aldığı belirtiliyor.
Emniyet mensuplarının başlattığı arama operasyonunda hala bir sonuca ulaşılamadığı bildirildi. Cezaevi kaçkınının yurtdışında kaçtığı tahmin ediliyor.
Elias’ı görenlerin kendileri müdahele etmeden 112 acil numarasından polisi aramaları istendi.
SONHABER.EU
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