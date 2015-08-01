Hollanda polisi Türk vatandaşlarına müdahale etti

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının tutulduğu yerde toplanan Türk göstericileri güç kullanarak dağıttı.
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının tutulduğu yerde toplanan Türk göstericileri güç kullanarak dağıttı.
Hollanda polisi, Türkiye’nin Rottterdam Başkonsolosluğu yakınındaki göstericilere copla müdahalede bulundu. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahale sırasında bazı Türk vatandaşların yere düştüğü görüldü.
Bakan Kaya’nın aracının yakınından uzaklaştırılan göstericiler, cadde başında sloganlar atarak tepkilerini sürdürüyor.
AA
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Bet...
Hollanda polisi, Türk gazetecilerin bulunduğu aracı durdurdu...
Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın ...
Hollanda Rotterdam bölgesi SKM başkanı Mustafa Aslan Türkiye...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'ya gidecekken kendisine ...
Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi ...
C&A Hollanda yaptığı açıklamada müşterilere sunacakları yeni...
Xiaomi ve Intel işbirliğiyle akıllı ayakkabı Nisan ayında pi...
Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek için Atatürk Havaliman...