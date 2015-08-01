Hollanda polisi vatandaşı dağıtmak için şiddet kullanıyor!

Rotterdam’da Türk vatandaşlarının dağılması için Hollanda polisi şiddete başvuruyor. Sert müdahelelerde yaralıların olduğu ve bulundukları yerden ayrılmak istemeyenlerin gözaltına alınacağı belirtiliyor.

A+A-

Foto: RTL Jeroen Wetzels

Hollanda’da Bakan’ın T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan istenmeyen kişi ilan edilerek zorla götürülmesinin ardından konsolosluğun çevresinde nöbet tutan Türk vatandaşlarının bakanın ayrıldığı bilgisine inanmadığı gerekçesiyle bulundukları yerden ayrılmayacaklarını belirtmelerinin ardından polisin kalabalığı dağıtmak için müdahele ettiği bildirildi.

Pazar sabahı saat 08.00’a kadar sıkı yönetin ilan edilen Rotterdam merkezinde Polisin Türk vatandaşlarına müdahelesinin sert olduğu aktarıldı. Yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken, kalabalığın bir an önce dağıtılması yönünde polisin harekete geçip şiddet kullanması tepkilere neden oldu.

A Haber muhabiri Fatih Özyar paylaştığı bilgilerde polisin su sıkmaya başladığını ve vatandaşlarımızın arasında yaralıların olduğunu ifade etti. Özyar polisin Türk vatandaşlarını dağıtmak kontrolsüz güç kullandığını bildirildi. Polis ile vatandaşlar arasında çatışma çıktığını aktaran Özyar, polisin kalabalığı uyardığı ve bulundukları yerden ayrılmadıkları takdirde gözaltına alınacaklarını söyledi.

Türk yetkililerin de vatandaşlara sakince evlerinize dönün çağrısında bulundukları belirtildi.

SONHABER.EU