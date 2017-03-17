Hollanda referanduma gidiyor

Hollanda’da 21 Mart 2018 tarihinde yerel seçimin yanı sıra telekulak yasası ile ilgili referandum da yapılacak.

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Hollanda istihbaratına istediği herkesi dinleme imkanı sunan yeni telekulak yasası onaylandığı için referandum sonucunun yürürlüğe girmesine engel olamayacağını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu, yeterli sayıda imza toplandığı için değerlendirmek zorunda olduklarını ve referandumun yapılması gerektiğini belirtti.

Daha önce de CDA lideri Buma yaptığı açıklamada referandum yapılsada hükümetin sonucu dikkate almayacağını ifade etmesi tepkilere yol açmıştı.

Koalisyon partileri VVD, CDA, CU ve D66 tarafından desteklenen yasanın yürürlüğe girmesi 1 Mayıs 2018 tarihine ertlendi. Rutte III hükümeti referandumu kaldırmak istiyor.

Referendum over Wiv gaat door. De Kiesraad heeft op basis van een steekproef 384.126 verzoeken als geldig aangemerkt. — Kiesraad (@Kiesraad) 1 november 2017

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