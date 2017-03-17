Hollanda referanduma gidiyor

Hollanda’da 21 Mart 2018 tarihinde yerel seçimin yanı sıra telekulak yasası ile ilgili referandum da yapılacak.
Hollanda istihbaratına istediği herkesi dinleme imkanı sunan yeni telekulak yasası onaylandığı için referandum sonucunun yürürlüğe girmesine engel olamayacağını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu, yeterli sayıda imza toplandığı için değerlendirmek zorunda olduklarını ve referandumun yapılması gerektiğini belirtti.
Daha önce de CDA lideri Buma yaptığı açıklamada referandum yapılsada hükümetin sonucu dikkate almayacağını ifade etmesi tepkilere yol açmıştı.
Koalisyon partileri VVD, CDA, CU ve D66 tarafından desteklenen yasanın yürürlüğe girmesi 1 Mayıs 2018 tarihine ertlendi. Rutte III hükümeti referandumu kaldırmak istiyor.
Referendum over Wiv gaat door. De Kiesraad heeft op basis van een steekproef 384.126 verzoeken als geldig aangemerkt.
— Kiesraad (@Kiesraad) 1 november 2017
SONHABER.EU
Irkçı parti PVV lideri Geert Wilders konuşmasında , '' Holla...
Fransa'da 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarından sonra ila...
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’de yer alan bir habere göre...
Kırmızı Lale Film Festivali yetkilileri daha önce Ümmiye Koç...
Sivas dışında yaşayan Sivaslılar, her fırsatta bir araya gel...
Aydın'da 70 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayan k...
Vatana ihanet suçundan yargılanan Cumhuriyet gazetesinin esk...
Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Roskilde kent...
BİG Parti Genel Başkanı Yıldız, "Almanya'nın ana sorunu ırkç...
Gök bilimciler, teorik açıdan olmaması gereken dev bir gezeg...