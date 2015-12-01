Hollanda sapık babayı konuşuyor

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50 yaşında Marcel Z. adlı sapık Hollandalı henüz reşit olmayan iki kızını da banyo sırasında cinsel taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sapık babanın kızlarından biri altı, diğeri yedi yaşındayken başladığı cinsel taciz ve istismarı on yıl boyunca sürdürdüğü belirtiliyor.

Kızlarının banyo yaptığı esnada yanlarına gelerek kızlarının vücutlarını iğrenç şekilde okşayarak istismar eden sapık babanın savunması da akıllara durgunluk verecek nitelikte.

Savunmasında, “ Böyle bir şeyin yanlış ve suç olduğunu geç olsa da anladım artık” diyen sapığın kızlarına psikolojik baskı uygulayarak yıllarca bu durumdan faydalandığı bildirildi.

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