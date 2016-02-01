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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda seçimine Diyanet camisi damga vurdu !

Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan Diyanet’e bağlı bir camide de vatandaşlar oylarını kullanabiliyor. Ancak 2012 yılında da sandık kurulan cami, bu kez Hollandalıların abartılı tepkisiyle karşılaştı ve müdahele edildi.

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Hollanda seçimine Diyanet camisi damga vurdu !

Camide bulunan sandıkta oy kullanmaya giden bazı Hollandalı vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getiriyor. Camide arka planda Türkçe müzik çalması, duvarda Türk bayrakları ile Diyanet bayrağının asılı olmasından rahatsız olduklarını dile getiren Hollandalıların verdiği abartılı tepkilerin ardından müdahele edildiği bildirildi.

Şikayet edenlerin özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evet kampanyasını destekleyen afişlerin olduğu bilgisini sosyal medya üzerinden yaymasının ardından yapılan incelemelerde bu bilginin doğru olmadığı anlaşıldı.

Amsterdam belediyesi Hollandalıların verdiği tepkiyi dikkate alarak camide bulunan Diyanet bayrağının indirilmesini istedi.

Seçim merkezi başkanı Rob Tijssen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önceki seçimlerde de caminin oy kullanmak için kullanıldığında kimsenin rahatsız olmadığını ancak bu seçimde ortada seçimleri etkileyecek yasadışı bir durum söz konusu olmadığı halde Hollandalıların abartılı tepki vermelerini anlayamadığını belirtti.

SONHABER.EU

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