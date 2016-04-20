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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda skandalında ateş izni verilmiş

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, Bakan Kaya’nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi’ne ateş izni verildiğini söyledi.

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Hollanda skandalında ateş izni verilmiş

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV’te yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanında “geniş omuzlu” 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek “Bu durum korkutucuydu.” dedi.

Bakan Kaya’nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, “Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi.” ifadesini kullandı.

“Ateş etme izni verilmişti”
Aboutaleb, sunucunun, “Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?” sorusu üzerine, “Bakanın korumaları ateş edebilirdi.” iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, “Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi’ne ateş etme izni verilmişti.” diye konuştu.

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya’ya götürülmüştü.

AA

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