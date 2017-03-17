Hollanda son şansını deniyor, erken seçim kapıda mı ?

Hollanda’da genel seçimlerin üzerinden 100 günden fazla bir zaman geçmesine rağmen halen yeni hükümet kurulamadı.
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Geçen zaman içinde yapılan koalisyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca partiler yeni formüller arama yoluna gidiyor. Çıkmaza giren koalisyon görüşmelerine tekrar başlanması ve hükümetin kurulması için Herman Tjeenk Willink ilk etao görüşmelerinde arabuluculuk görevinden adeta pes ederek, ikinci etapt görüşmelerde yer alamayacağını bildirdi.
Yeni arababulucu olarak Maliye eski bakanlarından Gerrit Zalm’ın yeni arabulcuclık görevini üstleneceği ve koalisyon hükümetinin kurulması için parti liderleri ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Tüm formüllerin Aşırı sağcı Wilders’ın lideri olduğu, seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan PVV’yi koalisyon dışında tutarak 4’lü bir koalisyonla yeni hükümetin kurulması yönünde.
Hollanda Temsiciler Meclisi 150 sandalyeden oluşuyor, hükümetin kurulması için salt çoğunluk olan 76 vekile ihtiyaç var. Henüz dışardan destekli azınlık hükümeti kurma formülünden söz edilmezken, siyasi gözlemciler, arabulcu Zalm’ın da arabulucu olarak başarısız olması halinde, erken seçimin kapıda olduğu görüşünde.
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