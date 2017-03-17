Hollanda, Srebrenitsa suçlamasıyla ilgili temyiz başvurusunda bulundu

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Bosna’daki savaş sırasında BM’nin koruması altında olan Srebrenitsa, 13 Temmuz 1995’te Sırp General Ratko Mladiç’in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplar’a teslim edilmişti. Bunun doğru olmadığını belirten yetkililer, Hollandalı askerlerin BM üyesi olarak bulundukları yerde sadece görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, temyize başvurduklarını bildirdi.

Lahey Temyiz Mahkemesi, 2014’te bölge mahkemesi tarafından verilen 350 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onamıştı.

Yüzde 30 suçlu bulunan Hollanda hükümeti, mahkeme kararına anlam veremediklerini ve temyize başvurduklarını belirtti.

SONHABER.EU