Hollanda suçluları Türkiye”ye iade edecek

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Türkiye adil yargılama sözü verdi ve buna itimat ettiğimizden artık suçluları iade edeceğiz açıklamasında bulundu.
İki ülke arasında özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra suçluların iadesi noktasında yaşanan kriz aşıldı.
Geçen bir yıl içinde Hollanda’dan- 32 terör suçlusu istendi; 1 kişi iade edilmişti. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, artık gelen taleplere göre suçluların iadesine başlanılacağını duyurdu. Ancak yapılan açıklamada iadenin sadece uyuşturucu ve cinayet zanlılarını içereceği belirtildi.
Politik ve darbeci kaçakların iade edilmeyeceği açıkca beyan edildi.
SONHABER.EU
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